2019-03-28T07:10:49+03:00
Общество

Мэр Новокузнецка решил отдохнуть

Глава города ушел в отпуск
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Кузнецов не был в отпуске полтора года. Фото: личная страница героя публикации в "ВКонтакте"Сергей Кузнецов не был в отпуске полтора года. Фото: личная страница героя публикации в "ВКонтакте"
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов с 28 марта ушел в отпуск. Его обязанности будет выполнять первый заместитель.

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов с 28 марта ушел в запланированный отпуск. На работу мэр должен вернуться 15 апреля. Его обязанности все это время будет исполнять первый заместитель Евгений Бедарев.

- Сергей Кузнецов не был в отпуске полтора года. Свой отдых глава города согласовал месяц назад с губернатором, – отметили в пресс-службе мэрии.

Из-за отпуска Кузнецов пропустит прямой эфир на местном телевидении, во время которого он общается с новокузнечанами. Вместо него это делать будут главы Кузнецкого и Центрального районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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