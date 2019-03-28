2019-03-28T06:58:23+03:00
Общество

Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе

Взыскать моральный вред удалось после вмешательства суда и приставов
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Житель Таштагола из-за условий работы на предприятии потерял слух. Чтобы добиться выплаты морального вреда, он вынужден был обратиться в суд и к судебным приставам.

Мужчина на протяжении многих лет работал на металлургическом комбинате подземным крепильщиком. Из-за условий работы со временем у него развилось профессиональное заболевание, повлекшее потерю слуха. Врачи установили степень нетрудоспособности.

По решению суда руководство металлургического комбината должно было выплатить компенсацию морального вредя в размере 150 тысяч рублей.

- Судебный пристав ОСП по городу Таштаголу ознакомил руководителя организации с постановлением о возбуждении исполнительного производства, в течение пяти дней акционерное общество добровольно компенсировало причиненный моральный вред, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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