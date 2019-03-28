Кузбасскому разрезу запретили добывать уголь

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-28T08:17:05+03:00

Работы на предприятии велись без документов и с нарушениями

Изменить размер текста: A A

Одно из угледобывающих предприятий Кузбасса в течение трех месяцев не сможет работать: суд вынес решение приостановить добычу угля. Причина такого решения - нарушения требований законодательства о промышленной безопасности при ведении горных работ.

Жители поселка Манеиха, что в Прокопьевском районе, написали коллективное обращение, в котором пожаловались в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на опасное соседство. Как оказалось, вблизи поселка ведутся горные работы открытым способом. И действительно, проверка показала, что у предприятия нет необходимых документов для проведения таких работ: согласованной и утвержденной проектной документации на отработку недр, плана развития горных работ на 2019 год. Более того, добыча велась на земельных участках, не принадлежащих разрезу.

Еще одно нарушение касалось непосредственно безопасности работников: ширина рабочих площадок была недостаточной. Уступы - неустойчивы, а технологии отработки участка недр далеки от принятых. Все это могло причинить вред жизни и здоровью работников при аварийной ситуации или обрушении горных пород.

- Зенковский районный суд Прокопьевска признал виновным общество с ограниченной ответственностью в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ открытым способом на лицензионном участке недр сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Через три месяца на предприятии будет проведена повторная проверка сотрудниками Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU