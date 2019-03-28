2019-03-28T08:30:01+03:00
Общество

Жители Кузбасса пили воду с нитратами

Опасную скважину закрыли после проверки Роспотребнадзора
Кирилл ЧАЩИН
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Вода с нитратами могла привести к массовому отравлениюВода с нитратами могла привести к массовому отравлению
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В дома жителей Прокопьевского района поступала вода с опасным содержанием нитратов. Судебные приставы приостановили работу скважины.

Проверка Роспотребнадзора показала, что жители села Терентьевское получали из скважины питьевую воду с повышенным содержанием нитратов. Эти могло привести к массовому отравлению людей.

Рудничный районный суд Прокопьевска признал муниципальное предприятие виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Суд решил приостановить работу скважины на 90 суток.

– Судебные приставы опечатали установку подачи воды из скважины. Запрет эксплуатации будет под контролем судебных приставов до устранения нарушений, а именно: установления очистных сооружений по очистке питьевой воды от повышенного содержания нитратов, согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, – отметили у УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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