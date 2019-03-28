2019-03-28T09:29:49+03:00
Происшествия

Из-за водителя КамАЗа в ДТП на кузбасской трассе погибли два человека

Водителю предстоит выплатить компенсацию морального вреда
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Осенью 2018 года на втором километре автодороги Евтино - Каракан - Пермяки - Каралда столкнулись КамАЗ и Nissan Cefiro. Водитель и пассажирка иномарки погибли. Водитель же грузовика может не только лишиться свободы. Представители потерпевших требуют возмещения морального вреда в размере двух миллионов рублей.

59-летний житель Ленинска-Кузнецкого осенью 2018 года двигался на автомашине по автодороге Евтино - Каракан - Пермяки - Каралда с превышением допустимой скорости. В какой-то момент он решил пойти на обгон, однако не убедился в безопасности маневра. Когда он увидел едущий ему навстречу Nissan Cefiro, было поздно что-либо предпринимать. 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка легковушки скончались на месте после столкновения с грузовиком. Также в машине находились два несовершеннолетних пассажира - они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас уголовное дело в отношении водителя КамАЗа направлено в Беловский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

- Кроме того, представителями потерпевших заявлены иски о возмещении причиненного морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автокатастрофы и ДТП в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию
Жители Кемерова собирают деньги на лечение двухлетней дочери
Жители Кузбасса пили воду с нитратами
Кузбасскому разрезу запретили добывать уголь
На пожаре в Кузбассе погибли три человека
Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе
Мэр Новокузнецка решил отдохнуть
В Кемерове 200 человек эвакуировались из горящей высотки
Кемеровчанин сыграл полицейского в сериале на Первом канале
В Новокузнецке ищут пропавшего 10 дней назад мужчину
Заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» закрыли для СМИ
Опасную шаурмичную закрыли в Кемерове
Путин утвердил второе название Кемеровской области
Жительница Кузбасса избила маленького сына из-за плача
Вместо отдыха - больница: жительница Кузбасса пострадала в крымских горах
Врачи рассказали о состоянии школьницы, на которую упал кусок льда в Кемерове
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
Кузбасс увеличил поддержку бизнеса с 16 до 124 миллионов
Кузбассовец напал на врача с ножом из-за справки в санаторий
Новокузнецкой пекарне запретили готовить выпечку с кремом
Россельхозбанк и Роскачество докажут органическое происхождение фермерской продукции
Анатолий Закусилов стал прокурором Кемерова
Россельхозбанк совместно c Роскачеством проведут экспертизу фермерской продукции
Двух подозреваемых в преступлении разыскивают в Новокузнецке
Пять тысяч кузбассовцев переселят из аварийного жилья
Экс-гендиректора «Кузбассразрезугля» обвиняют в крупном мошенничестве
Между Новосибирском и Новокузнецком запустят авиасообщение
Жители Кузбасса вновь ощутили подземные толчки