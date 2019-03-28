Из-за водителя КамАЗа в ДТП на кузбасской трассе погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-28T09:29:49+03:00

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Осенью 2018 года на втором километре автодороги Евтино - Каракан - Пермяки - Каралда столкнулись КамАЗ и Nissan Cefiro. Водитель и пассажирка иномарки погибли. Водитель же грузовика может не только лишиться свободы. Представители потерпевших требуют возмещения морального вреда в размере двух миллионов рублей.

59-летний житель Ленинска-Кузнецкого осенью 2018 года двигался на автомашине по автодороге Евтино - Каракан - Пермяки - Каралда с превышением допустимой скорости. В какой-то момент он решил пойти на обгон, однако не убедился в безопасности маневра. Когда он увидел едущий ему навстречу Nissan Cefiro, было поздно что-либо предпринимать. 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка легковушки скончались на месте после столкновения с грузовиком. Также в машине находились два несовершеннолетних пассажира - они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас уголовное дело в отношении водителя КамАЗа направлено в Беловский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

- Кроме того, представителями потерпевших заявлены иски о возмещении причиненного морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU