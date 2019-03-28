Жители Кемерова собирают деньги на лечение двухлетней дочери

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-28T09:32:17+03:00

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Кемеровская семья собирает деньги на лечение двухлетней дочери Евы от рака. Родители хотят отправить ребенка на лечение за границу.

Как пишет в соцсети мама девочки, в конце февраля 2019 года у ребенка была обнаружена злокачественная опухоль (нейробластома, IV стадия) с метастазами в костный мозг. Из Кемерова ребенка перевезли в онкологическое отделение Новокузнецкой городской детской больницы № 4. Сейчас она проходит химиотерапию.

«Средний показатель благоприятного прогноза по стране составляет всего 40%. Выживаемость при лечении подобной болезни за рубежом увеличивается до 60% благодаря современной иммунотерапии методом GD-2 и препаратами, пока не зарегистрированными в РФ. Нам, как родителям, важно зацепиться за этот шанс! Средняя стоимость лечения колеблется от 7 до 11 миллионов рублей», - пишет Яна Грабовская.

По словам родителей, необходимых для лечения денег у них нет. Поэтому они просят всех неравнодушных людей помочь им спасти дочь.

Подробную историю Евы можно узнать в группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU