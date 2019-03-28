2019-03-28T09:34:09+03:00
Общество

Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию

Велосипед оказался украденным у ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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35-летний житель Междуреченска всего за три дня доехал из родного города до Кемерова на велосипеде. Его личный рекорд не был оценен: сотрудники полиции задержали велосипедиста. А все потому, что двухколесный транспорт был краденым.

Житель Междуреченска ехал на велосипеде по одной из улиц Рудничного района, когда его остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина поведал им, что всего за три дня добрался из родного города до областного центра. Однако личный рекорд не впечатлил стражей порядка, ведь он был поставлен на украденном велосипеде. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Позже выяснились и подробности ЧП. 8-летний мальчик катался на своем велосипеде, затем занес его в подъезд и оставил там. Злоумышленник обратил внимание на этот велосипед и похитил его, а потом отправился в Кемерово. Там-то его и задержали и сообщили об этом сотрудникам полиции Междуреченска.

- В ближайшее время похититель будет передан инициаторам розыска и привлечен к уголовной ответственности, а изъятый полицейскими велосипед возвращен законному владельцу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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