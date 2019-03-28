ВТБ в Кемерове развивает сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-28T10:50:31+03:00

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ВТБ в Кемеровской области заключил соглашение о сотрудничестве с областным отделением общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Взаимодействие сторон будет осуществляться в области развития сегмента малого и среднего бизнеса в Кузбассе, в том числе, в направлении повышения доступности финансовых консультаций и продвижения программ поддержки для субъектов МСП.

- Подписание соглашения стало для нас очередным шагом в укреплении сотрудничества с бизнес-сообществом Кузбасса, мы готовы к дальнейшему взаимодействию с «Опорой России» для поддержки и развития предприятий региона - отметила управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

В рамках встречи стороны обсудили сотрудничество на 2019 год и ряд совместных инициатив, направленных на привлечение действующих бизнесменов и молодых предпринимателей, а также повышение финансовой грамотности учащихся школ и вузов. В частности, 15 марта в городе Мариинске состоялась III Зимняя спартакиада среди субъектов малого и среднего бизнеса, партнером которой выступил банк ВТБ. Также в сентябре 2019 в Кемерово пройдет Форум «Территория бизнеса - территория жизни», направленный на повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU