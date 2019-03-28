Датская группа Royal Hunt выступит на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерове
В Кемерове 27 июля выступит известная датская группа Royal Hunt. Музыканты приедут на международный фестиваль «Герои мирового рока», приуроченный к 25-летию компании «Стройсервис» - генерального партнера проекта.
Поздравление основателя группы Royal Hunt Андре Андерсена.Автор: YouTube
Группа Royal Hunt тесно связана с Россией. У основателя и клавишника коллектива Андре Андерсена - русские корни. Возможно, именно это повлияло на характер музыки группы, которая очень близка русскому слушателю.
У основателя и клавишника группы Royal Hunt Андре Андерсена – русские корни
Примечательно, что Royal Hunt уже давали концерты в России, однако в Сибири выступят впервые. Фестиваль пройдет при поддержке администраций Кемеровской области и города Кемерово, а его ведущим станет актер и шоумен Николай Фоменко.
Также в этот день кемеровчан порадуют своим творчеством нидерландская симфоник-метал группа Within Temptation и метал-группа из Швеции HammerFall.
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ИСТОЧНИК KP.RU