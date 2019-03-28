Датская группа Royal Hunt выступит на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-28T12:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 27 июля выступит известная датская группа Royal Hunt. Музыканты приедут на международный фестиваль «Герои мирового рока», приуроченный к 25-летию компании «Стройсервис» - генерального партнера проекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699756" frameborder="0"></iframe> Поздравление основателя группы Royal Hunt Андре Андерсена.Автор: YouTube

Группа Royal Hunt тесно связана с Россией. У основателя и клавишника коллектива Андре Андерсена - русские корни. Возможно, именно это повлияло на характер музыки группы, которая очень близка русскому слушателю.

У основателя и клавишника группы Royal Hunt Андре Андерсена – русские корни

Примечательно, что Royal Hunt уже давали концерты в России, однако в Сибири выступят впервые. Фестиваль пройдет при поддержке администраций Кемеровской области и города Кемерово, а его ведущим станет актер и шоумен Николай Фоменко.

Также в этот день кемеровчан порадуют своим творчеством нидерландская симфоник-метал группа Within Temptation и метал-группа из Швеции HammerFall.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новокузнецк-400, джаз и «Герои мирового рока»: как новокузнечане встретили День города

День города в Новокузнецке прошел под знаком рока: фестиваль «Герои мирового рока» стал одним из главных событий празднования. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU