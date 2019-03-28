В селах Новокузнецкого района решат вопрос с лекарствами

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-28T12:07:26+03:00

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Жителям отдаленных сел Новокузнецкого района в скором времени станет проще поддерживать свое здоровье: в 20 фельдшерско-акушерских пунктах можно будет приобрести лекарства первой необходимости.

Все пункты, где совсем скоро можно будет купить необходимые лекарства, уже получили лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. А специалисты, которые будут продавать медикаменты, прошли обучение в Новокузнецком государственном институте усовершенствования врачей. Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, селяне смогут приобрести противовирусные и обезболивающие препараты, лекарства, которые назначают фельдшеры, и те, которые необходимы самим жителям сел. Доставка лекарств будет осуществляться два раза в месяц.

Такие аптечные пункты очень удобны: селянам не придется ездить за медикаментами в город или другой населенный пункт. А для того чтобы это стало возможным, была проведена большая работа департамента охраны здоровья населения, администрации Новокузнецкого района и Новокузнецкой районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU