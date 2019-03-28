В Кемерове откроют памятную доску с именем Евгения Гришковца

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-28T12:38:14+03:00

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Известный в Кемерове театр-студия «Ложа» отмечает свой 28-й день рождения. В честь этого события на стене здания, где находится театр, будет установлена памятная доска с именем основателя «Ложи» Евгения Гришковца.

В далеком 1991 году в театре «Ложа» состоялась самая первая премьера. Евгений Гришковец, основатель театра, представил спектакль «Мы плывем». К слову, и сейчас он идет на сцене театра. Актеры «Ложи» называют его «спектакль, с которого все началось», и по традиции этим спектаклем открывают и закрывают театральный сезон.

29 марта, в 14.00, на стене седьмого корпуса КузГТУ, где обитает «Ложа», будет установлена памятная доска с именем Евгения Гришковца, Лауреата Российской национальной премии «Золотая маска», почетного гражданина города Кемерово. А вечером 29 и 30 марта пройдет премьера спектакля «Шестой континент».

ИСТОЧНИК KP.RU