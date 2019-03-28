2019-03-28T13:34:55+03:00
Происшествия

В кузбасской колонии один заключенный убил другого

Оба ранее были судимы за убийства
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасской колонии один заключенный убил другого. ФОТО: архив КПВ кузбасской колонии один заключенный убил другого. ФОТО: архив КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Один из осужденных, отбывающих наказание в ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области, обратился к сотрудникам колонии и сообщил о том, что убил другого заключенного.

ЧП произошло 22 марта. После признания осужденного сотрудники колонии проверили помещение кочегарки и действительно обнаружили там тело 29-летнего мужчины с колото-рублеными ранениями тела и головы. Позже подозреваемый признался следователям, что у него были сложные отношения с погибшим: они часто конфликтовали. Вот и в этот раз сначала завязалась словесная перепалка, а потом мужчина не сдержался и несколько раз ударил оппонента острым предметом по голове, и тот скончался на месте. Примечательно, что оба осужденных отбывали наказание за убийство.

Руководством ГУФСИН России по Кемеровской области создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего конфликта, а также назначена служебная проверка. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая комиссия.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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