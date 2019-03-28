В Прокопьевске загорелся девятиэтажный дом
Возгорание произошло из-за сигареты
Пожар произошел из-за курения
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В четверг, 28 марта, в Прокопьевске загорелся девятиэтажный жилой дом. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
Сообщение о возгорании на улице Гайдара поступило в МЧС в 14.36. На место выехали четыре единицы техники и 10 спасателей.
- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на шестом этаже шел дым. Эвакуация жителей не проводилась. В результате пожара в комнате обгорела мебель и личные вещи на площади семь с половиной квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. - Предварительная причина - неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU