В Прокопьевске загорелся девятиэтажный дом

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-28T14:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 марта, в Прокопьевске загорелся девятиэтажный жилой дом. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Сообщение о возгорании на улице Гайдара поступило в МЧС в 14.36. На место выехали четыре единицы техники и 10 спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на шестом этаже шел дым. Эвакуация жителей не проводилась. В результате пожара в комнате обгорела мебель и личные вещи на площади семь с половиной квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. - Предварительная причина - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU