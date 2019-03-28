2019-03-28T14:12:46+03:00
Происшествия

В Прокопьевске загорелся девятиэтажный дом

Возгорание произошло из-за сигареты
Кирилл ЧАЩИН
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Пожар произошел из-за куренияПожар произошел из-за курения
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В четверг, 28 марта, в Прокопьевске загорелся девятиэтажный жилой дом. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Сообщение о возгорании на улице Гайдара поступило в МЧС в 14.36. На место выехали четыре единицы техники и 10 спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на шестом этаже шел дым. Эвакуация жителей не проводилась. В результате пожара в комнате обгорела мебель и личные вещи на площади семь с половиной квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. - Предварительная причина - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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