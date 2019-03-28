2019-03-28T14:45:13+03:00
Происшествия

В Кузбассе собака напала на школьницу

Стажер Росгвардии спас ребенка
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе собака напала на школьницу. Стажер Росгвардии отогнал животное и отвез ребенка в больницу.

Инцидент произошел в поселке Яшкино. Стажер вневедомственной охраны Росгвардии Иван Обухов ехал домой на автомобиле, когда на перекрестке улиц Советской и Базарной услышал детский крик. Затем недалеко от перекрестка он увидел девочку 10 лет, в ногу которой вцепилась крупная собака.

- Девочка лежала на земле и беспомощно пыталась отбиться от животного. Иван немедленно повернул автомобиль в сторону агрессивного пса. Звуковым сигналом водитель прогнал собаку, после чего поспешил помочь пострадавшей, - рассказали в пресс-службе кузбасского управления Росгвардии. - На обеих ногах ребенка были следы от укусов животного. Иван усадил девочку в машину, а затем отвез ее в ближайшую больницу.

Врачи оказали ребенку необходимую помощь. По словам медиков, вмешательство Ивана помогло избежать серьезных травм. Мать девочки поблагодарила стажера Росгвардии за спасение дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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