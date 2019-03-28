Задавивший женщину водитель погрузчика предстанет перед судом в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-28T15:17:11+03:00

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64-летний водитель погрузчика из Таштагольского района в скором времени предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он, очищая улицы от снега, наехал на 42-летнюю женщину. Женщина скончалась от травм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677184" frameborder="0"></iframe> Трактор наехал на женщину в Шерегеше.

Водитель погрузчика чистил улицы от снега, когда неподалеку от него появилась прохожая. Мужчина не заметил пешехода и наехал на женщину. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, но помочь ей не удалось: пострадавшая скончалась во время реанимационных мероприятий.

Следствие установило, что водитель погрузчика при очистке дорог общего пользования от снега должен был выставить ограждение и установить соответствующие дорожные знаки, однако он этого не сделал. Также мужчина должен был убедиться, что в рабочей зоне нет людей, и только тогда выполнять маневры. Изначально это происшествие классифицировалось как ДТП, однако позже автотехническая экспертиза установила, что водитель погрузчика должен был руководствоваться правилами безопасности проведения снегоуборочных работ, а не правилами дорожного движения.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU