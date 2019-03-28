2019-03-28T15:17:11+03:00
Происшествия

Задавивший женщину водитель погрузчика предстанет перед судом в Кузбассе

Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневров [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Задавивший женщину водитель погрузчика предстанет перед судом в Кузбассе.Задавивший женщину водитель погрузчика предстанет перед судом в Кузбассе.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

64-летний водитель погрузчика из Таштагольского района в скором времени предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он, очищая улицы от снега, наехал на 42-летнюю женщину. Женщина скончалась от травм.

Трактор наехал на женщину в Шерегеше.

Водитель погрузчика чистил улицы от снега, когда неподалеку от него появилась прохожая. Мужчина не заметил пешехода и наехал на женщину. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, но помочь ей не удалось: пострадавшая скончалась во время реанимационных мероприятий.

Следствие установило, что водитель погрузчика при очистке дорог общего пользования от снега должен был выставить ограждение и установить соответствующие дорожные знаки, однако он этого не сделал. Также мужчина должен был убедиться, что в рабочей зоне нет людей, и только тогда выполнять маневры. Изначально это происшествие классифицировалось как ДТП, однако позже автотехническая экспертиза установила, что водитель погрузчика должен был руководствоваться правилами безопасности проведения снегоуборочных работ, а не правилами дорожного движения.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На разрезе «Березовский» заработала «водяная завеса»
В Кузбассе собака напала на школьницу
В Прокопьевске загорелся девятиэтажный дом
В кузбасской колонии один заключенный убил другого
В Кемерове откроют памятную доску с именем Евгения Гришковца
В селах Новокузнецкого района решат вопрос с лекарствами
Датская группа Royal Hunt выступит на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерове
ВТБ в Кемерове развивает сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства
Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию
Жители Кемерова собирают деньги на лечение двухлетней дочери
Из-за водителя КамАЗа в ДТП на кузбасской трассе погибли два человека
Жители Кузбасса пили воду с нитратами
Кузбасскому разрезу запретили добывать уголь
На пожаре в Кузбассе погибли три человека
Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе
Мэр Новокузнецка решил отдохнуть
В Кемерове 200 человек эвакуировались из горящей высотки