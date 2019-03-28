На разрезе «Березовский» заработала «водяная завеса»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-28T15:18:13+03:00

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Специалисты разреза «Березовский» компании ЗАО «Стройсервис» разработали и запустили в работу уникальную передвижную оросительную установку. Мобильная водяная пушка подавляет пять на площади до 10 000 квадратных метров.

Установка работает без электричества и водоснабжения. Она собрана на базе КамАЗа и включает в себя итальянскую водяную пушку WLP-718, бак объемом 7 000 литров и мощный насос, разработанный и собранный механиками разреза «Березовский» специально для работы установки.

Сейчас на территории разреза работает пять водяных пушек, создающих водяную завесу, которая сдерживает угольную пыль. Каждая установка способна распылять до 100 литров воды в минуту на расстояние 100 метров на 360 градусов. С учетом ветра каждая из установок способна бороться с пылью на площади до 10 000 квадратных метров.

«Водяная завеса» сейчас охватывает всю площадь угольных складов. В ближайшее время будут установлены еще четыре оросителя, после чего силами наземных водяных пушек будет перекрыто 100 процентов территории технологического комплекса.

«Водяная завеса» подавляет угольную пыль

ИСТОЧНИК KP.RU