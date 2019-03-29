2019-03-29T04:56:37+03:00
Общество

Много ДТП: в Кемерове изменят работу светофора на перекрестке

Это должно снизить количество аварий
Кирилл ЧАЩИН
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На перекрестке проспекта Октябрьский и Центрального проезда изменится работа светофора. Карта: 2ГисНа перекрестке проспекта Октябрьский и Центрального проезда изменится работа светофора. Карта: 2Гис
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В Кемерове изменят работу светофора на перекрестке, чтобы снизить количество аварий. По-новому будет работать светофор на пересечении проспекта Октябрьского и Центрального проезда.

«В связи со значительным количеством дорожно-транспортных происшествий на перекрестке проспект Октябрьский - Центральный проезд для повышения безопасности движения автотранспорта после основного разрешающего сигнала введена задержка транспорта «красный всем», - сообщили на сайте центра организации дорожного движения.

Отмечается, что изменение должно привести к снижению уровня аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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