Много ДТП: в Кемерове изменят работу светофора на перекрестке
Это должно снизить количество аварий
На перекрестке проспекта Октябрьский и Центрального проезда изменится работа светофора. Карта: 2Гис
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В Кемерове изменят работу светофора на перекрестке, чтобы снизить количество аварий. По-новому будет работать светофор на пересечении проспекта Октябрьского и Центрального проезда.
«В связи со значительным количеством дорожно-транспортных происшествий на перекрестке проспект Октябрьский - Центральный проезд для повышения безопасности движения автотранспорта после основного разрешающего сигнала введена задержка транспорта «красный всем», - сообщили на сайте центра организации дорожного движения.
Отмечается, что изменение должно привести к снижению уровня аварийности.
ИСТОЧНИК KP.RU