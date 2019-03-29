В Кузбассе многодетную мать осудили за убийство мужа

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-29T03:59:43+03:00

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В Кузбассе осудили многодетную мать, которая попросила убить ее мужа. Расправились с мужчиной двое его знакомых.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, преступление произошло в октябре 2017. Вечером во время застолья двое мужчин 41 и 37 лет повздорили с 39-летним приятелем. Вскоре конфликт перерос в драку. После того, как приятели избили мужчину, они решили отвезти его домой. По дороге они встретили супругу приятеля. Женщина пожаловалась, что пьяный муж часто ее избивает, и попросила его наказать. Все вместе они кататься.

– В районе кладбища транспортное средство заглохло, тогда осужденная предложила откатить его с дороги, а супруга убить, мужчины согласились. Откатив автомобиль с проезжей части, они вытащили потерпевшего из салона и стали его избивать. Когда потерпевший упал на землю, злоумышленники сняли с него кофту, обмотали ему шею и стали стягивать. В это время женщина передала сообщникам шнурок, чтобы они довели задуманное до конца, – рассказали в Следкоме.

На следующее утром местные жители обнаружили автомобиль и тело мужчины рядом с ним. Во время осмотра автомобиля криминалисты обнаружили отпечатки пальцев подозреваемых. Через несколько часов их задержали. На время расследовали все поместили в СИЗО. Отметим, что погибший воспитывал с женой троих детей. Теперь из опекает его мать

Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима. 37-летний мужчина получил 17 лет колонии строгого режима, его 41-летний знакомый – 18 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU