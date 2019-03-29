2019-03-29T05:15:11+03:00
Общество

В Кузбассе 280 человек потеряют работу из-за ликвидации предприятия

У страховой компании отозвали лицензию
Кирилл ЧАЩИН
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Сотрудников компании уволят к 1 июляСотрудников компании уволят к 1 июля
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В Кузбассе работу потеряют 280 сотрудников страховой компании «Сибирский Спас». Предприятие закрывается из-за отзыва лицензии.

Страховая компания уведомила центр занятости населения Новокузнецка , что к 1 июля пройдет массовое увольнение сотрудников. Всего в Кузбассе работы лишатся 280 человек, в Новокузнецке - 119 сотрудников, из них 97 женщин.

Как сообщает «Новокузнецк.ру», из компании будут уволены бухгалтеры, экономисты, менеджеры, юрисконсульты, врачи-эксперты и другие специалисты. В любом случае работодатель выплатит им одно выходное пособие. Еще на две выплаты смогут рассчитывать сотрудники, которые не найдут себе работу в течение двух месяцев.

Отметим, что «Сибирский Спас» ликвидируется из-за отзыва лицензии Центробанком. Предприятие превысило показатель допустимого соотношения собственных средств и принятых обязательств, что могло нарушить интересы страховщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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