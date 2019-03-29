2019-03-29T06:17:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширяет сотрудничество с финансовыми институтами Китая

Взаимодействие активно ведется в сфере финансирования экспорта, торговли и развития межбанковских отношений
Яков КРЫМСКИЙ
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При поддержке Россельхозбанка состоялся VIII Международный форум «Россия - Китай: основные тренды финансовых отношений - 2019». На мероприятии обсуждались итоги финансового сотрудничества двух стран в 2018 году и планы наращивания расчетов в национальных валютах и взаимных инвестиций.

По словам первого заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилла Лёвина, в 2018 году внешнеторговый оборот КНР составил 4620 миллиардов долларов, при этом на торговлю с Россией приходится около 2,5 процента. В то же время объем внешней торговли России - 687,5 миллиарда долларов, и Китай в нем занимает около 15 процентов. - Страны имеют значительные резервы для дальнейшего увеличения внешнеторговых операций, - подчеркнул Кирилл Лёвин. - Россельхозбанк активно сотрудничает с китайскими финансовыми институтами в сфере финансирования экспорта, развивает межбанковские отношения, торговое финансирование и карточный бизнес. Доля расчетов в национальных валютах РСХБ с китайскими банками постоянно увеличивается: в 2018 году РСХБ провел более 500 клиентских платежей на сумму около 150 миллионов юаней (CNY).

ИСТОЧНИК KP.RU

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