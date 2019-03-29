2019-03-29T06:12:01+03:00
Общество

С патроном в суд: кемеровчанин пришел на заседание с боеприпасом

Опасный патрон у мужчины изъяли при входе в здание суда
Екатерина РОМАНОВА
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С патроном в суд: Кемеровчанин пришел на заседание с боеприпасом. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.С патроном в суд: Кемеровчанин пришел на заседание с боеприпасом. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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18-летний житель Кемерова был вызван в суд в качестве свидетеля, однако теперь он и сам может оказаться на скамье подсудимых. А все потому, что принес в здание суда боевой патрон.

Суд Заводского района вызвал 18-летнего кемеровчанина в качестве свидетеля на судебное заседание. Молодой человек явился вовремя, однако в зал суда не попал. Во время досмотра при входе в зал у мужчины был обнаружен боевой патрон пистолета Макарова. Юноша заявил, что носит его с собой в качестве сувенира.

Молодого человека, принесшего патрон в здание суда, задержали и передали сотрудникам полиции. Боеприпас направлен на криминалистическую экспертизу, а его владелец понесет уголовную ответственность.

К слову, это не первый случай, когда кузбассовцы приносят в суд запрещенные предметы. Так, в 2018 году мужчина пришел в здание суда с сюрикеном.

- За 2018 год судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Кемеровской области при досмотре граждан, пребывающих в суды, выявили 10 521 единицу запрещенных к проносу предметов, принадлежащих гражданам на законных основаниях, из них: 561 - огнестрельное оружие, 390 - газовое и травматическое оружие, 8767 - боеприпасы, 549 - холодное оружие, 254 - электрошоковые устройства, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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