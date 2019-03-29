2019-03-29T06:42:13+03:00
Происшествия

Три микроавтобуса за раз сгорели в Новокузнецке

Пожар произошел в гаражном кооперативе
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Микроавтобусы были в разобранном видеМикроавтобусы были в разобранном видеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке загорелся гаражный кооператив. В результате сгорели три разобранных микроавтобуса.

Пожар произошел в гаражном кооперативе «Стимул» на улице Тореза. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 16.00 28 марта.

- На момент прибытия первого подразделения три микроавтобуса были объяты пламенем. В результате пожара машины полностью сгорели, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Пожар бил ликвидирован силами семи сотрудников МЧС в 16.15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прошел огонь и воду, а медные трубы украл: В Белове сварщик решил обогатиться на чужом ремонте
Ночью под Кемеровом горел продовольственный магазин
В двух столовых кузбасских школ запретили кормить детей
Загорающий новокузнечанин развеселил кузбассовцев
Россельхозбанк расширяет сотрудничество с финансовыми институтами Китая
С патроном в суд: кемеровчанин пришел на заседание с боеприпасом
В Кузбассе 280 человек потеряют работу из-за ликвидации предприятия
В Кузбассе многодетную мать осудили за убийство мужа
Много ДТП: в Кемерове изменят работу светофора на перекрестке
На разрезе «Березовский» заработала «водяная завеса»
Задавивший женщину водитель погрузчика предстанет перед судом в Кузбассе
В Кузбассе собака напала на школьницу
В Прокопьевске загорелся девятиэтажный дом
В кузбасской колонии один заключенный убил другого
В Кемерове откроют памятную доску с именем Евгения Гришковца
В селах Новокузнецкого района решат вопрос с лекарствами
Датская группа Royal Hunt выступит на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерове
ВТБ в Кемерове развивает сотрудничество с институтами поддержки предпринимательства
Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию
Жители Кемерова собирают деньги на лечение двухлетней дочери
Из-за водителя КамАЗа в ДТП на кузбасской трассе погибли два человека
Жители Кузбасса пили воду с нитратами
Кузбасскому разрезу запретили добывать уголь
На пожаре в Кузбассе погибли три человека
Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе
Мэр Новокузнецка решил отдохнуть
В Кемерове 200 человек эвакуировались из горящей высотки