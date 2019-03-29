Три микроавтобуса за раз сгорели в Новокузнецке
Пожар произошел в гаражном кооперативе
Микроавтобусы были в разобранном видеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке загорелся гаражный кооператив. В результате сгорели три разобранных микроавтобуса.
Пожар произошел в гаражном кооперативе «Стимул» на улице Тореза. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 16.00 28 марта.
- На момент прибытия первого подразделения три микроавтобуса были объяты пламенем. В результате пожара машины полностью сгорели, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Пожар бил ликвидирован силами семи сотрудников МЧС в 16.15.
ИСТОЧНИК KP.RU