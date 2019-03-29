Загорающий новокузнечанин развеселил кузбассовцев

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-29T06:54:16+03:00

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Последние мартовские дни радуют кузбассовцев солнышком, и некоторые граждане решили воспользоваться весенним теплом и немного позагорать.

Фото с загорающих мужчиной возле Дворца культуры и техники КМК сделала одна из горожанок. Новокузнечанка с ником maxa026 разместила снимок в социальной сети и сопроводила его подписью.

- Этот человек уже принимает солнечные ванны, - написала она.

Снимок, сделанный в центре города, вызвал в основном положительную реакцию. Ведь, несмотря на то, что днем воздух уже прогревается до +10…+15 градусов, на улице по-прежнему прохладно, а снег местами еще лежит.

Напомним, в пятницу в Кузбассе ожидается до +17 градусов и солнышко. В субботу и воскресенье сохранится теплая погода, однако уже к вечеру воскресенья столбики термометров начнут опускаться, а в понедельник пойдет снег. Холодные дни продлятся до конца недели, и лишь первые апрельские выходные обещают быть теплыми.

ИСТОЧНИК KP.RU