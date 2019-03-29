Ночью под Кемеровом горел продовольственный магазин

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-29T07:39:21+03:00

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Под Кемеровом в ночь на 29 марта загорелся продовольственный магазин. С огнем боролись 14 сотрудников МЧС.

Сигнал о пожаре на проспекте Овощеводов в поселке Металлпрощадка поступил в оперативные службы в 02.30. на место выехали четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения в помещении было задымление. В результате пожара обгорели вещи и деревянная потолочная обрешетка на площади 20 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. ЧП было ликвидировано в 02.59 силами 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU