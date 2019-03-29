Ночью под Кемеровом горел продовольственный магазин
Под Кемеровом в ночь на 29 марта загорелся продовольственный магазин. С огнем боролись 14 сотрудников МЧС.
Сигнал о пожаре на проспекте Овощеводов в поселке Металлпрощадка поступил в оперативные службы в 02.30. на место выехали четыре единицы техники.
- На момент прибытия первого подразделения в помещении было задымление. В результате пожара обгорели вещи и деревянная потолочная обрешетка на площади 20 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. ЧП было ликвидировано в 02.59 силами 14 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU