2019-03-29T07:39:21+03:00
Происшествия

Ночью под Кемеровом горел продовольственный магазин

Пожар тушили 14 человек
Екатерина БОРМОТОВА
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С огнем боролись 14 сотрудников МЧС Фото: Архив "КП"С огнем боролись 14 сотрудников МЧС Фото: Архив "КП"
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Под Кемеровом в ночь на 29 марта загорелся продовольственный магазин. С огнем боролись 14 сотрудников МЧС.

Сигнал о пожаре на проспекте Овощеводов в поселке Металлпрощадка поступил в оперативные службы в 02.30. на место выехали четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения в помещении было задымление. В результате пожара обгорели вещи и деревянная потолочная обрешетка на площади 20 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. ЧП было ликвидировано в 02.59 силами 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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