Прошел огонь и воду, а медные трубы украл: в Белове сварщик решил обогатиться на чужом ремонте
В Белове поймали сварщика, обворовавшего квартиру, в которой он делал ремонт. Мужчина украл электроинструмент, сварочный аппарат и 20 медных труб.
В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что из его квартиры похитили инструменты на 100 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в квартире шли ремонтные работы. После окончания рабочего дня ремонтники закрыли квартиру и ушли, а на следующее утро обнаружили пропажу.
В ходе разыскных мероприятий полицейские установили причастного к краже мужчину. Им оказался ранее судимый житель Ленинска-Кузнецкого. Мужчина ранее выполнял в квартире сварочные работы. Зная, что вечерами квартира пустует, сварщик проник в нее через окно.
- Часть похищенного злоумышленник продал таксисту, который его подвозил, а остальное имущество сбыл в Ленинске-Кузнецком, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU