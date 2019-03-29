Прошел огонь и воду, а медные трубы украл: в Белове сварщик решил обогатиться на чужом ремонте

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-29T09:54:29+03:00

Рецидивисту грозит до шести лет тюрьмы

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В Белове поймали сварщика, обворовавшего квартиру, в которой он делал ремонт. Мужчина украл электроинструмент, сварочный аппарат и 20 медных труб.

В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что из его квартиры похитили инструменты на 100 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в квартире шли ремонтные работы. После окончания рабочего дня ремонтники закрыли квартиру и ушли, а на следующее утро обнаружили пропажу.

В ходе разыскных мероприятий полицейские установили причастного к краже мужчину. Им оказался ранее судимый житель Ленинска-Кузнецкого. Мужчина ранее выполнял в квартире сварочные работы. Зная, что вечерами квартира пустует, сварщик проник в нее через окно.

- Часть похищенного злоумышленник продал таксисту, который его подвозил, а остальное имущество сбыл в Ленинске-Кузнецком, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU