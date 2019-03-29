Перебегала дорогу: В Кузбассе легковушка сбила девочку
13-летняя школьница попала под колеса автомобиля Subaru Legacy. ДТП произошло потому, что девочка решила перейти дорогу не по пешеходному переходу.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 марта в 16:26 на улице Урицкого в Таштаголе. По предварительным данным, 13-летняя девочка стала переходить дорогу вопреки правилам не по пешеходному переходу. Водитель автомобиля Subaru Legacy, видимо, не ожидал увидеть ребенка на проезжей части не успел на это среагировать и сбил девочку.
- Пострадавшей назначили стационарное лечение. За рулем Subaru находился 25-летний мужчина, он был трезвым, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.
Девочке диагностировали ушибы левого голеностопного сустава и правого надколенника. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU