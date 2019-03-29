2019-03-29T08:55:42+03:00
Происшествия

Перебегала дорогу: В Кузбассе легковушка сбила девочку

Школьница переходила дорогу в неположенном месте
Екатерина РОМАНОВА
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13-летняя школьница попала под колеса автомобиля Subaru Legacy. ДТП произошло потому, что девочка решила перейти дорогу не по пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 марта в 16:26 на улице Урицкого в Таштаголе. По предварительным данным, 13-летняя девочка стала переходить дорогу вопреки правилам не по пешеходному переходу. Водитель автомобиля Subaru Legacy, видимо, не ожидал увидеть ребенка на проезжей части не успел на это среагировать и сбил девочку.

- Пострадавшей назначили стационарное лечение. За рулем Subaru находился 25-летний мужчина, он был трезвым, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Девочке диагностировали ушибы левого голеностопного сустава и правого надколенника. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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