В центре Кемерова перевернулся грузовик
В Кемерове, на проспекте Ленина, перевернулся грузовик. ДТП произошло около 12.20 недалеко от дома № 55.
Фотографии с места аварии в редакцию «Комсомольской правды» прислала очевидица. По словам кемеровчанки, грузовик перевернулся на полосе по направлению к цирку.
На месте работают сотрудники МЧСФото: Лия Гараева
- На месте работают бригада Кемеровской службы спасения, несколько полицейских машин и МЧС. Когда я ехала, пожарный поливал грузовик из рукава, - рассказала кемеровчанка Татьяна.
Обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются. О пострадавших в аварии и характере полученных ими травм в настоящее время неизвестно.
Обстоятельства ДТП устанавливает полицияФото: Лия Гараева
ИСТОЧНИК KP.RU