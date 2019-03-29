2019-03-29T09:57:55+03:00
Происшествия

В центре Кемерова перевернулся грузовик

На месте работает служба спасения и полиция
Екатерина БОРМОТОВА
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В центре Кемерова перевернулся грузовикВ центре Кемерова перевернулся грузовикФото: Лия Гараева
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В Кемерове, на проспекте Ленина, перевернулся грузовик. ДТП произошло около 12.20 недалеко от дома № 55.

Фотографии с места аварии в редакцию «Комсомольской правды» прислала очевидица. По словам кемеровчанки, грузовик перевернулся на полосе по направлению к цирку.

На месте работают сотрудники МЧС Фото: Лия Гараева

На месте работают сотрудники МЧСФото: Лия Гараева

- На месте работают бригада Кемеровской службы спасения, несколько полицейских машин и МЧС. Когда я ехала, пожарный поливал грузовик из рукава, - рассказала кемеровчанка Татьяна.

Обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются. О пострадавших в аварии и характере полученных ими травм в настоящее время неизвестно.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция Фото: Лия Гараева

Обстоятельства ДТП устанавливает полицияФото: Лия Гараева

ИСТОЧНИК KP.RU

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