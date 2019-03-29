2019-03-29T10:00:22+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелся трамвай

ЧП произошло на улице Дзержинского
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове загорелся трамвай. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".В Кемерове загорелся трамвай. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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Днем 29 марта кемеровчане стали свидетелями того, как на улице Дзержинского загорелся трамвай.

Огонь на крыше трамвая и густой черный дым не на шутку встревожили горожан, оказавшихся на улице Дзержинского неподалеку от кинотеатра «Москва». Инцидент случился около 12 часов дня. К счастью, пострадавших при пожаре нет.

Трамвай вышел утром на линию, однако в какой-то момент водитель заметила неисправность и высадила пассажиров из вагона. Вскоре подошел еще один трамвай: его пассажиры тоже покинули салон, а водитель этого трамвая взял на буксир неисправный вагон.

- Во время буксировки возникло возгорание на крыше, - прокомментировал обстоятельства ЧП пресс-секретарь КЭТК Максим Гончаренко. - Площадь пожара была небольшой, а вот дыма было много. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Движение трамваев осуществляется по резервному маршруту - через Кузнецкий проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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