Независимые эксперты провели экомониторинг на разрезе «Березовский»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-29T09:54:30+03:00

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В течение десяти дней независимые эксперты выясняли, как воздействует производство разреза «Березовский» на экологию. Итоговые результаты включают в себя замеры сейсмики, шума и состояния атмосферы в Новокузнецком районе.

10 дней специалисты «Центра гигиенической экспертизы» (Кемерово) и «Сибирского центра мониторинга» проводили замеры на разрезе Березовском и его окрестностях. Во время финальных наблюдений они пригласили жителей села Березово, где проводились замеры во время взрывных работ. По данным мониторинга, показания замеров были ниже предельно допустимых, по сейсмике - на 20%, а по шуму на 40%. При этом сами жители села отметили, что в день замера обстановка была обычной, ничем не отличалась от повседневной.

- У нас в селе уже давно не трясет и не грохочет, – подтверждает Анна Спицына, председатель поселкового совета села Березово. – В принципе, последние годы так не «бомбят», чтобы беспокоиться. И взрывы всегда происходят днем, что совсем не раздражает местных жителей.

К слову, мониторинг подтвердил то, что на разрезе «Березовский» ведется регулярная работа по уменьшению воздействия на экологию. Здесь реализуется экологическая программа, направленная на снижение производственного воздействия на окружающую среду.

- За последнее время значительно уменьшилось количество жалоб на грязный снег и пыль, – говорит Юлия Булава, начальник отдела по вопросам экологии администрации Новокузнецкого района. – А разрез «Березовский» выбрал правильное решение, приглашая на постоянной основе независимую экспертизу. Естественно, что эксперты не будут вставать на чью-то сторону, и все показания будут достоверными.

ИСТОЧНИК KP.RU