Из-за супруги кузбассовец получил крупный штраф

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-29T10:39:32+03:00

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24-летний житель Калтана ради своей супруги пошел на преступление. Он сообщил в полицию, будто у него угнали автомобиль. Так он хотел помочь жене избежать ответственности за ДТП.

Летом 2018 года в дежурную часть полиции Калтана обратился местный житель. Он заявил, что кто-то угнал его автомобиль ВАЗ-2105. По словам мужчины, машина была припаркована возле частного дома.

Легковушку вскоре обнаружили: она была брошена после ДТП на дороге. А позже оказалось, что ее никто не угонял. Более того, мужчина точно знал, где находится автомобиль. Незадолго до ДТП супруга автолюбителя решила покататься на машине. Она села за руль, не имея навыков вождения, в конце концов не справилась с управлением и врезалась в стоявший на обочине грузовик. Чтобы помочь жене избежать ответственности, мужчина заявил об угоне.

- Суд, изучив собранные в ходе следствия материалы, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU