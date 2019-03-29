2019-03-29T11:01:28+03:00
Общество

На семи кемеровских перекрестках изменится схема движения

Это должно помочь снизить аварийность на улицах областного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Во II и III кварталах нынешнего года сразу на семи перекрестках улиц областного центра изменится схема движения автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, в скором времени изменится схема движения на некоторых участках улично-дорожной сети. Цель изменения – повысить безопасность дорожного движения и ликвидировать аварийно-опасные участки на дорогах Кемерова. Для этого специалисты Центра организации дорожного движения разработали изменения пофазных разъездов на нескольких перекрестках:

• проспект Химиков – проспект Ленинградский (установка дополнительных правоповоротных секций светофора);

• проспект Кузнецкий – улица Коммунистическая (установка дополнительной левоповоротной секции светофора);

• проспект Советский – улица Кирова (введение выделенной пешеходной фазы);

• улица Космическая – улица Базовая (запрет левого поворота по улице Космической при движении от улицы Радищева);

• улица Красноармейская – улица Весенняя (запрет левого по улице Весенняя при движении от улицы Демьяна Бедного);

• улица Волгоградская – улица Сибиряков-Гвардейцев (запрет левого поворота по улице Волгоградской при движении от проспекта Ленина);

• проспект Ленина – улица Тухачевского (установка дополнительной левоповоротной секции светофора, демонтаж пешеходного перехода через проспект Ленина со стороны Центрального проезда).

Более подробно ознакомиться со схемами проезда можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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