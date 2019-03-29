Стало известно, из-за чего перевернулся грузовик в центре Кемерова

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-29T11:20:48+03:00

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Стало известно, почему перевернулся грузовик на проспекте Ленина. В аварии был второй участник.

Как рассказали в городской ГИБДД, на проспекте Ленина днем 29 марта столкнулись два автомобиля, в результате чего один участник аварии опрокинулся на бок.

- На данный момент известно, что водитель автомобиля KIA Rio двигался по Ленина со стороны улицы Соборной и при развороте на перекрестке с улицей Мичурина не предоставил преимущества в движении «Газели», которая ехала по Ленина во встречном направлении. В результате столкновения водитель KIA Rio получил ушибы, - отметили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что после осмотра врачей скорой помощи мужчину 1952 года рождения отпустили домой. Второй водитель, мужчина 1991 года, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU