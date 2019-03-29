Лже-медсестра украла 15 тысяч рублей у старушки из Кузбасса

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-29T11:30:18+03:00

Мошенница уже была не раз судима, а теперь снова предстанет перед законом

Изменить размер текста: A A

93-летняя жительница Анжеро-Судженска обрадовалась визиту медсестры из поликлиники. А когда та покинула ее квартиру, пожилая женщина обнаружила пропажу кошелька с деньгами.

Жительница Анжеро-Судженска обратилась в отдел полиции со своей бедой: у нее похитили кошелек с 15 тысячами рублей. Как оказалось, незадолго до этого к 93-летней женщине заглядывала медсестра, чтобы справиться о здоровье. Женщины поговорили, медсестра – немолодая уже женщина – ушла, и тут обнаружилась пропажа.

Сотрудники полиции довольно скоро установили личность мошенницы. Ею оказалась 64-летняя местная жительница. В декабре 2018 года она в очередной раз освободилась из мест лишения свободы. А в тот день приходила в гости к своей знакомой. Спускаясь по лестнице, женщина увидела приоткрытую дверь и решила совершить кражу. А старушке, которая была дома, представилась медсестрой. Часть денег она сразу же потратила в магазине. А то, что не успела потратить, полицейские вернули владелице.

- В настоящее время в отношении подозреваемой следователем отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело за кражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU