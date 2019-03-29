2019-03-29T13:13:30+03:00
Общество

Новокузнечанин вымыл посуду в чужом доме и попал под суд

Мужчина незаконно проник в чужое жилище
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин вымыл посуду в чужом доме и попал за это под суд. ФОТО: pixabay.comНовокузнечанин вымыл посуду в чужом доме и попал за это под суд. ФОТО: pixabay.com
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Житель Новокузнецка в один из дней прибрался в доме, навел везде порядок, вымыл посуду. Вот только дом оказался чужим, и хозяева не обрадовались хозяйственному незнакомцу.

Новокузнечанин прогуливался по частному сектору Орджоникидзевского района и обратил внимание на один из домов, который ему показался заброшенным. Он забрался в жилище и решил задержаться здесь на время. А чтобы ему было комфортно, везде прибрался, разложил вещи так, как ему удобно, вымыл посуду. Утомленный грязной работой, мужчина разделся и стал складывать свою одежду в стиральную машинку. Неожиданно он увидел, что во дворе ходят какие-то люди, новокузнечанин бросился выгонять непрошенных гостей. Те были крайне удивлены появлению мужчины: «подозрительные личности» оказались настоящими хозяевами дома. Не желая делить свое жилище с домовитым незнакомцем, они вызвали полицию.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном проникновении в чужое жилище - об этом сообщает новостной портал city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU

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