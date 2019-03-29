В Кузбассе от укусов клещей пострадали ребенок и два взрослых

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-29T14:15:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще не закончился март, а первые случаи присасывания клещей уже зафиксированы. По данным Роспотребнадзора, на 29 марта за помощью в больницу обратились три человека: двое взрослых и ребенок.

Трем кузбассовцам, обнаружившим на себе присосавшихся клещей, потребовалась помощь врачей - такие данные сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. Сейчас, когда с каждым днем становится все теплее, будет увеличиваться и количество клещей. Специалисты призывают кузбассовцев к осторожности: Кемеровская область является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Отправляясь на лесные участки, в сад или огород, на кладбище или другое место, надевайте одежду, максимально закрывающую тело, используйте средства от клещей, регулярно осматривайте одежду и тело, старайтесь избегать затемненных мест с высоким травостоем. Кроме того, обратите внимание на то, не укусил ли клещ вашего домашнего питомца во время прогулки на природе.

В случае присасывания клещей на необходимость обращения за медицинской помощью в МО для удаления и исследования снятых клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики обращают внимание кузбассовцев специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU