2019-03-29T16:03:23+03:00
Происшествия

Браконьеры застрелили охотника в Кузбассе

ЧП произошло во время незаконной охоты в запрещенные сроки
Екатерина РОМАНОВА
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ЧП произошло во время незаконной охоты в запрещенные сроки. ФОТО: архив КП.ЧП произошло во время незаконной охоты в запрещенные сроки. ФОТО: архив КП.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Несмотря на запрет охоты и отсутствие лицензии, группа охотников отправилась в охотничьи угодья Мысковского городского округа. Итог охоты печален: была застрелена самка лося. Кроме того, был смертельно ранен один из охотников.

ЧП случилось 23 марта на территории охотничьих угодий Мысковского района. Несколько охотников в запрещенное для охоты время отправились немного пострелять. Им посчастливилось выследить самку лося и застрелить ее. Увы, еще одной жертвой меткого стрелка стал один из охотников: ему было нанесено смертельное огнестрельное ранение. Причиненный животному миру ущерб составил 400 тысяч рублей. К слову, незаконная охота может стоить ее участникам штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Увы, это не единичный случай незаконной охоты. Так, в январе в ходе рейда в Топкинском районе установили, что браконьеры уничтожили 27 особей косули. В целом за три месяца текущего года уничтожено 45 копытных животных: 38 косуль, шесть лосей, один кабан. Ущерб составил 7,15 миллиона рублей.

- Ежегодно на охоте происходят несчастные случаи, зачастую и со смертельным исходом. Важно помнить о мерах безопасности при обращении с оружием. Выполнение требований, регулирующих вопросы обращения с орудиями охоты, оградит от административной и уголовной ответственности, - прокомментировал начальник областного департамента охраны объектов животного мира Евгений Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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