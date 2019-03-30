2019-03-30T04:08:30+03:00
Происшествия

Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове

Женщина и ребенок не могли самостоятельно выбраться из дома
Екатерина РОМАНОВА
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Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В одном из многоэтажных домов в Кемерове случился пожар. Огнеборцы не только ликвидировали возгорание, но и вывели из квартиры женщину с ребенком.

О том, что в подъезде появился дым, а в одной из квартир на четвертом этаже начался пожар, в дежурно-диспетчерскую службу сообщили жильцы дома. На место ЧП тут же прибыли пожарные. Одновременно с тушением пожара огнеборцы приступили к разведке. В одной из квартир, расположенных прямо над очагом возгорания, они обнаружили женщину и ребенка. Их вывели на улицу и, к счастью, ни женщине, ни ребенку не потребовалась помощь врачей.

- В результате пожара огонь повредил мебель и вещи на общей площади 18 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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