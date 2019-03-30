2019-03-30T05:17:45+03:00
Общество

Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога

Онкоскрининг можно пройти на первичном приеме у врача
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога.Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новокузнецкой городской стоматологической клинике №3 при первичном приеме в смотровом кабинете теперь можно не только узнать о состоянии зубов, но и пройти онкоскрининг.

Онкоскрининг проводится путем аутофлуоресцентной стоматоскопии, то есть осмотру полости рта при специальном освещении. Среди преимуществ этого метода – простота осмотра, который проводится в течение 2-3 минут, высокая чувствительность к любым заболеваниям и изменениям на слизистой оболочке полости рта. Кроме того, проводить осмотр может как врач, так и медсестра, прошедшая специальное обучение. Благодаря онкоскринингу можно выявить предопухолевые заболевания, ранние стадии злокачественных новообразований органов и тканей полости рта. Результаты онкоскрининга заносятся в амбулаторную карту.

- Первичная профилактика стоматологических заболеваний включена в Государственную программу РФ «Развитие здравоохранения», - отметили в пресс-служба администрации Кемеровской области. - Одним из основных направлений реализации данной программы является внедрение метода диспансеризации для населения Российской Федерации с целью своевременного выявления ранних форм онкологических заболеваний органов и тканей рта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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