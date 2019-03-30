2019-03-30T05:37:56+03:00
Происшествия

Ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру в Кемерове

Пожилая кемеровчанка не открывала дверь и не отвечала на звонки дочери
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру. ФОТО: МБУ "Кемеровская служба спасения".В Кемерове ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру. ФОТО: МБУ "Кемеровская служба спасения".
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Спасателям пришлось использовать штурмовую лестницу, чтобы попасть в квартиру пожилой кемеровчанки. Как оказалось женщина нуждалась в срочной помощи.

Жительница города Кемерово позвонила своей 70-летней маме, однако та трубку не взяла. Женщина стала звонить вновь и вновь, но на звонки никто не отвечал. Тогда она поехала домой к матери, но, как долго она бы ни стучала, дверь никто не открыл. Тогда обеспокоенная дочь обратилась в МБУ «Кемеровская служба спасения».

Спасатели прибыли к одному из многоквартирных домов по улице Новогодней и приняли решение действовать с помощью штурмовой лестницы. Именно по ней спасатели поднялись на третий этаж и через открытое окно смогли попасть в квартиру. 70-летняя пенсионерка оказалась дома: она сидела на полу и, хоть и была в сознании, плохо ориентировалась в происходящем. Как оказалось, у женщины случился инфаркт, и ей действительно требовалась помощь.как сообщает пресс-служба «Кемеровской службы спасения», пострадавшую на мягких носилках спустили вниз и передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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