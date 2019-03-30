Кемеровчанин по ночам крал видеорегистраторы из машин

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-30T07:13:09+03:00

Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет

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Двое автолюбителей и Кемерова обратились в отдел полиции со своей бедой: неизвестные похитили из их машин имущество. Примечательно, из автомобилей были украдены видеорегистраторы.

Два автолюбителя вечером, как обычно, припарковали свои автомобили, а утром обнаружили, что машины вскрыты и из них пропали видеорегистраторы. Мужчины тут же обратились в полицию, и стражи порядка принялись искать злоумышленников.

Вскоре оказалось, что злоумышленник был один. 36-летний мужчина уже имел проблемы с законом, но останавливаться не пожелал. Когда его задержали, злоумышленник признался, что по ночам осматривал салоны автомобилей. Если замечал ценные вещи, разбивал стекло и забирал имущество. Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

- Сотрудники полиции призывают автовладельцев быть бдительными и не оставлять в салонах машин ценные вещи, сумки и документы, которые могут привлечь внимание злоумышленников, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU