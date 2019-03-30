Кузбассовцев приглашают присоединиться к «Часу Земли»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-30T08:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже в 11-ый раз кузбассовцы присоединятся к Международному Часу Земли. С каждым годом все больше жителей региона на час отключает электроэнергию в квартирах, осознавая необходимость экономить ресурсы.

По уже сложившейся традиции акция будет проходить в последнюю субботу марта (в 2019 году это 30 марта) с 20:30 до 21:30. На целый час предприятия и организации всех населенных пунктов отключат световое оформление зданий и территорий, яркую рекламу, а жители региона отключат свет и электроприборы в квартирах. Год назад участниками акции стали 180 тысяч Кемеровской области, а экономия электроэнергии составила около 26- тысяч кВт/час. Предполагается, что в этом году к акции присоединится не меньше жителей региона.

Помимо традиционного отключения иллюминации, в Кузбассе будут проходить флешмобы и конкурсы, деловые игры и выставки. Цель акции – обратить внимание людей на необходимость бережно относиться к природных ресурсам.

Справка КП:

«Час Земли» - самая массовая экологическая акция. Ежегодно в ней принимают внимание более двух миллиардов человек в 188 странах. На целый час отключается иллюминация на 18 тысячах архитектурных памятников и известных зданиях мира.

ИСТОЧНИК KP.RU