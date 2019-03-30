Избиение двух девушек в Новокузнецке попало на видео
В одном из новокузнецких дворов группа подростков избила двух девушек. Момент избиения очевидцы сняли на видео.
Подростки избили двух девушек в Новокузнецке.Видео: vk.com, "Новокузнецк-Онлайн".
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что во дворе дома стоит группа подросток, предположительно 16-18 лет. Одна из девушек, блондинка, набрасывается на девушку в красном пальто, роняет ее на землю и принимается пинать – по ногам, спине, шее, голове. Потом блондинка отходит от своей жертвы, а та поднимается и вновь подходит к группе подростков. После этого другие девушки бьют ее и ее подругу несколько раз по лицу. Примечательно, что рядом стоят парни, явно из этой же компании.
Жители дома попытались прогнать подростков, прекратить драку, однако те ответили руганью, содержавшей нецензурную лексику.
- Ребята школьного возраста, многие из которых курят и почти ругаются матом, но никто не смог вступиться за девочек - вот оно, наше подрастающее поколение. Смелости и ума у которого хватает только на то, чтобы перечить старшим, - возмущен автор видео, Павел.
К слову, сотрудники правоохранительных органов уже установили личности всех участников драки. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU