Избиение двух девушек в Новокузнецке попало на видео

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-30T10:39:11+03:00

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В одном из новокузнецких дворов группа подростков избила двух девушек. Момент избиения очевидцы сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700223" frameborder="0"></iframe> Подростки избили двух девушек в Новокузнецке.Видео: vk.com, "Новокузнецк-Онлайн".

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что во дворе дома стоит группа подросток, предположительно 16-18 лет. Одна из девушек, блондинка, набрасывается на девушку в красном пальто, роняет ее на землю и принимается пинать – по ногам, спине, шее, голове. Потом блондинка отходит от своей жертвы, а та поднимается и вновь подходит к группе подростков. После этого другие девушки бьют ее и ее подругу несколько раз по лицу. Примечательно, что рядом стоят парни, явно из этой же компании.

Жители дома попытались прогнать подростков, прекратить драку, однако те ответили руганью, содержавшей нецензурную лексику.

- Ребята школьного возраста, многие из которых курят и почти ругаются матом, но никто не смог вступиться за девочек - вот оно, наше подрастающее поколение. Смелости и ума у которого хватает только на то, чтобы перечить старшим, - возмущен автор видео, Павел.

К слову, сотрудники правоохранительных органов уже установили личности всех участников драки. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU