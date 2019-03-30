В подъезде кемеровской многоэтажки провалился пол

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-30T11:22:17+03:00

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Жители дома №9 на улице Тайгинской областного центра разместили в социальных сетях фотографию, сделанную в их подъезде, где в прямом смысле проваливается пол.

Снимок с провалившейся лестничной площадкой разместила в соцсети одна из жительниц злополучного подъезда. На снимке видно, что часть площадки разрушена, причем обойти провал хоть и можно, но людям пожилым и детям, наверняка, это сложно сделать.

- Рушится пол в подъезде, с каждым днем сильнее и сильнее. Уже несколько дней, - прокомментировала снимок пользовательница соцсети. - Аварийные службы все еще принимают заявки...

Многочисленные подписчики тут же посоветовали девушке обращаться в Госжилинспекцию, раз управляющая компания бездействует. Впрочем, в администрации города оперативно отреагировали на жалобу кемеровчанки.

- Провели обследование, временно положили деревянный щит, - сообщили в пресс-службе администрации Кемерова. - Восстановление повреждения будет произведено 1 апреля.

"Провели обследование, временно положили деревянный щит". ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU