В подъезде кемеровской многоэтажки провалился пол
Жители дома №9 на улице Тайгинской областного центра разместили в социальных сетях фотографию, сделанную в их подъезде, где в прямом смысле проваливается пол.
Снимок с провалившейся лестничной площадкой разместила в соцсети одна из жительниц злополучного подъезда. На снимке видно, что часть площадки разрушена, причем обойти провал хоть и можно, но людям пожилым и детям, наверняка, это сложно сделать.
- Рушится пол в подъезде, с каждым днем сильнее и сильнее. Уже несколько дней, - прокомментировала снимок пользовательница соцсети. - Аварийные службы все еще принимают заявки...
Многочисленные подписчики тут же посоветовали девушке обращаться в Госжилинспекцию, раз управляющая компания бездействует. Впрочем, в администрации города оперативно отреагировали на жалобу кемеровчанки.
- Провели обследование, временно положили деревянный щит, - сообщили в пресс-службе администрации Кемерова. - Восстановление повреждения будет произведено 1 апреля.
"Провели обследование, временно положили деревянный щит". ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU