СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-30T12:02:56+03:00

В последний день марта в Кузбассе будет дождливо и ветрено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Последний день марта в Кузбассе будет относительно теплым, дождливым и ветреным. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью в Кузбассе ожидается до нуля до пяти градусов тепла, однако местами столбики термометров могут достигать более низких отметок – до -5 градусов. На больше части территорий выпадут осадки – от небольших до умеренных. В областном центре грядущая ночь будет относительно теплой: от одного до трех градусов тепла.

В воскресенье в Кузбассе воздух прогреется до +4…+9 градусов, и лишь местами возможно до +14. В течение дня ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. При этом скорость юго-западного ветра может достигать 9 метров в секунду, а при порывах – 14-ти.

В Кемерове также возможны небольшие дожди, переменная облачность и +6…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU