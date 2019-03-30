В последний день марта в Кузбассе будет дождливо и ветрено
Последний день марта в Кузбассе будет относительно теплым, дождливым и ветреным. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.
Ночью в Кузбассе ожидается до нуля до пяти градусов тепла, однако местами столбики термометров могут достигать более низких отметок – до -5 градусов. На больше части территорий выпадут осадки – от небольших до умеренных. В областном центре грядущая ночь будет относительно теплой: от одного до трех градусов тепла.
В воскресенье в Кузбассе воздух прогреется до +4…+9 градусов, и лишь местами возможно до +14. В течение дня ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. При этом скорость юго-западного ветра может достигать 9 метров в секунду, а при порывах – 14-ти.
В Кемерове также возможны небольшие дожди, переменная облачность и +6…+8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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