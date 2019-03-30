С избившими девушек подростками работает полиция Новокузнецка

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-30T12:59:22+03:00

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Несколько подростков избили двух девушек в Новокузнецке, при этом очевидцы сняли драку на видео и выложили его в социальные сети. Сейчас все участники конфликта установлены – с ними работают сотрудники полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700223" frameborder="0"></iframe> Подростки избили двух девушек в Новокузнецке.Видео: vk.com, "Новокузнецк-Онлайн".

- Сотрудники полиции уже установили всех участников данного инцидента. В настоящее время полицейские работают как с самими несовершеннолетними, так и их родителями, выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, инцидент произошел в одном из дворов Новокузнецка. Здесь собрала большая компания подростков, и в какой-то момент девушки принялись выяснять отношения. Одна из них, яркая блондинка, повалила на землю девушку в красном пальто и несколько раз пнула по ногам, спине и голове. Упавшая девушка поднялась с земли и вернулась к компании. После этого ее и ее подругу несколько раз ударили по лицу участницы конфликта. Примечательно, что стоявшие рядом молодые люди не предприняли никаких попыток, чтобы остановить избиение девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU