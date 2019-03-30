Самолет и отель для птиц: в Кемерове прошел конкурс-смотр скворечников

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-30T15:51:43+03:00

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Весной по доброй традиции взрослые и дети делают скворечники – домики для птиц, где те смогут спокойно высиживать потомство. А в Кемерове вот уже пятый год подряд проходит конкурс-смотр скворечников.

Самолет-скворечник. ФОТО: Instagram Ильи Середюка.

В этом году на городском смотре-конкурсе кемеровчане представили более 400 скворечников. Все – разные, необычные, сделанные с душой и большой фантазией. Каждый домик для птиц полностью соответствует названию смотра-конкурса – «Тепло твоих рук». Среди необычных скворечников – домики в форме совы, с символикой 300-летия Кузбасса, скзочные избушки и даже двухэтажные «коттеджи»! А один из мастеров настолько проникся идеей создания домика для тех, кто летает в небе, что построил скворечник-самолет!

На городском смотре-конкурсе кемеровчане представили более 400 скворечников. ФОТО: Instagram Ильи Середюка.

- Благодарю участников за их активность, за их фантазию, мастерство, а главное за то, что приобщают к такому творчеству детей, - написал на своей странице в соцсетях Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU