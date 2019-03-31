СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-31T04:18:11+03:00

Также он разбил несколько автомобилей горожан [видео]

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В Новокузнецке неадекватный мужчина разделся догола и стал прыгать по машинам горожан. Последний автомобиль, на котором он разбил стекло, был машиной ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700307" frameborder="0"></iframe> Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке..Видео: Telegram

Поздно вечером новокузнечане стали свидетелями неприятного инцидента. Молодой человек, раздевшись догола, бегал по улице и бил чужие автомобили.

- Он прошелся по домам на проспекте Пионерском, 62 и 60, - пишут очевидцы. - Одной девушке сильно испортил автомобиль... Лобовое стекло, заднее стекло, крыша, зеркала оторвал.

Другой очевидец сообщает, что мужчина успел разбить палкой и попрыгать на трех автомобилях, пока не приехали стражи порядка. К слову, нарушитель спокойствия взобрался и на машину ДПС и с криками «Я служу России!» стал прыгать по крыше, капоту и, судя по звуку на видео, разбил лобовое стекло.

В конце концов сотрудникам ДПС удалось спустить дебошира на землю. Немного утихомирить его удалось лишь после того, как были надеты наручники. Подробности инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU