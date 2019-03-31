В Кемерове готовятся к I Съезду социальных работников Сибири

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-31T04:53:15+03:00

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23-24 апреля в Кемерове будет проходить первый съезд социальных работников Сибири. Подготовка к съезду идет полным ходом.

Рабочая группа собралась в департаменте соцзащиты населения Кемеровской области. Провела заседание заместитель губернатора Елена Малышева. Уже сейчаспоступили заявки на участие от делегаций из Крыма, республик Коми, Саха, Якутия, а число участников приближается к 800.

- Готовится к печати спецвыпуск федерального журнала «Социальная работа», рассказывающий о инновационных проектах работников социальной сферы Кузбасса, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Уже согласован брендбук мероприятия, скоро на улицах города появятся баннеры и динамические заставки, рассказывающие о его проведении.

К слову, во время заседания рабочая группа поддержала инициативу замгубернатора Елены Малышевой о проведении в один из дней бизнес-тренинга для участников.

Справка КП:

Первый съезд социальных работников Сибири пройдет в г. Кемерово 23-24 апреля 2019 года. В рамках работы Съезда планируется работа 10 круглых столов, семинары, тренинги. Планируется планируется участие делегаций Сибирского Федерального округа, представителей 13 федеральных округов России, приезд иностранных делегаций из девяти стран СНГ и пяти зарубежных стран (Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция). Работники социальной сферу будут обмениваться опытом, передовыми технологиями в сфере соцобслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU