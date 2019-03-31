СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-31T05:23:26+03:00

Дружинники и полицейские с собакой прошли по ночным клубам Новокузнецка. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За один вечер он задержали трех человек

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Сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и народные дружинники провели рейд по ночным клубам Новокузнецка. В трех развлекательных заведениях они задержали трех человек.

Во время профилактического рейда сотрудники полиции проверили три ночных клуба, где в общей сложности находилось более 1000 человек. Одной из целей рейда было предупреждение фактов незаконного оборота наркотиков и контрафактного алкоголя, и в поисках наркотиков участвовала служебно-розыскная собака. По данным областного ГУ МВД, в помещениях клубов запрещенных веществ обнаружено не было.

Стражи порядка обратили внимание на двух молодых людей, стоявших воле клуба. Как оказалось, оба были несовершеннолетними. Их сопроводили домой, и в отношении родителей, позволивших детям отправиться в ночной клуб без сопровождения взрослых, составлен протоком. Родителям грозит административный штраф в размере 500 рублей.

Среди отдыхающих оказался и еще один нарушитель: по решению суда мужчине запрещено покидать дом в ночное время суток. За нарушение запрета ему назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU