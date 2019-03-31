В Кемерове начали отмывать дороги
Дорожники используют специальный шампунь
В Кемерове начали отмывать дороги Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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В Кемерове специалисты начали отмывать дороги. Для этого используется специальный шампунь.
Фотоотчет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал мэр города Илья Середюк.
Новую технологию мойки дорог специалисты используют с 2017 года. Она помогает справиться с городской грязью и пылью. Отмечается, что шампунь не наносит вред окружающей среде, поскольку в его состав входят неионогенные поверхностно-активные веществ, которые полностью разлагаются.
Состав шампуня не вредит окружающей среде Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU