В Кемерове начали отмывать дороги

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-31T07:41:47+03:00

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В Кемерове специалисты начали отмывать дороги. Для этого используется специальный шампунь.

Фотоотчет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал мэр города Илья Середюк.

Новую технологию мойки дорог специалисты используют с 2017 года. Она помогает справиться с городской грязью и пылью. Отмечается, что шампунь не наносит вред окружающей среде, поскольку в его состав входят неионогенные поверхностно-активные веществ, которые полностью разлагаются.

Состав шампуня не вредит окружающей среде Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU