2019-03-31T07:41:47+03:00
Общество

В Кемерове начали отмывать дороги

Дорожники используют специальный шампунь
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кемерове начали отмывать дороги Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"В Кемерове начали отмывать дороги Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове специалисты начали отмывать дороги. Для этого используется специальный шампунь.

Фотоотчет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал мэр города Илья Середюк.

Новую технологию мойки дорог специалисты используют с 2017 года. Она помогает справиться с городской грязью и пылью. Отмечается, что шампунь не наносит вред окружающей среде, поскольку в его состав входят неионогенные поверхностно-активные веществ, которые полностью разлагаются.

Состав шампуня не вредит окружающей среде Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Состав шампуня не вредит окружающей среде Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетителей ТЦ «Радуга» в Кемерове эвакуировали из-за пожара
В полиции рассказали, кто прыгал голым по машине ДПС в Новокузнецке
Два человека погибли в аварии с автобусом в Анжеро-Судженске
Дружинники и полицейские с собакой прошли по ночным клубам Новокузнецка
В Кемерове готовятся к I Съезду социальных работников Сибири
Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке
Самолет и отель для птиц: в Кемерове прошел конкурс-смотр скворечников
С избившими девушек подростками работает полиция Новокузнецка
Тают цены: В кемеровском мебельном гипер-маркете «Практик-мебель» начался сезон скидок
В последний день марта в Кузбассе будет дождливо и ветрено
В подъезде кемеровской многоэтажки провалился пол
Избиение двух девушек в Новокузнецке попало на видео
Гибель женщины и двух детей в Кузбассе расследует Следком
Кузбассовцев приглашают присоединиться к «Часу Земли»
Кемеровчанин по ночам крал видеорегистраторы из машин
Ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру в Кемерове
Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога
Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове